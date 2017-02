3sat 09:15 bis 10:10 Diskussion Sternstunde Philosophie Kreativität - Wie entstehen die Ideen der Zukunft? CH 2017 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Kreativität ist das Zauberwort der Stunde und die Schlüsselkompetenz der Zukunft. Doch wie findet man die großen Ideen? Yves Bossart diskutiert am Worldwebforum mit Marian Goodell,CEO Burning Man Project und Ed Catmull, Präsident Pixar, über den Mut, das Neue zu denken - und klug zu scheitern. Sei es in der Unterhaltung, im Computerbusiness oder bei den neuen Medien: Kalifornien geht voran. Das Silicon Valley formt das moderne Leben. Doch woher kommt es, dass viele der kreativsten Menschen der Welt in dieser Ecke der USA arbeiten? Was sind die Leitplanken ihres Erfolgs? Und was hecken sie für die Zukunft der Menschheit aus? Yves Bossart befragt zwei innovative Köpfe, die es wissen müssen: Ed Catmull, der als Informatiker und Präsident von Pixar maßgeblich beteiligt war an Blockbustern wie "Toy Story", "Findet Nemo" und "Wall-E", und Marian Goodell, die als CEO des Burning Man Project den Geist des legendären Megafestivals von der Wüste in die weite Welt hinausträgt. Das Gespräch findet am Worldwebforum in Zürich statt, wo sich jährlich Verantwortliche und Vordenker der digitalen Revolution treffen. Zum ersten Mal ist SRF Main Partner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yves Bossart Gäste: Gäste: Marian Goodell (CEO Burning Man Project), Ed Catmull (Präsident Pixar) Originaltitel: Sternstunde Philosophie