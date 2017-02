Disney Channel 22:10 bis 22:40 Comedyserie Golden Girls Die Grippe USA 1986 HDTV Merken Das alljährliche Wohltätigkeitsbankett steht vor der Tür und die "Golden Girls" hoffen, dass sie diesmal für die Früchte ihrer Arbeit belohnt werden. Doch dann droht die Grippe ihnen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Eine Woche vor dem sehnsüchtig erwarteten Bankett wird Rose krank, gefolgt von Dorothy und Blanche. Sophia muss plötzlich für drei Damen Hausmädchen und Krankenschwester in einer Person sein. Als der Abend des Banketts naht, machen sich die "Golden Girls" mit tropfenden Nasen auf den Weg. Und zur Überraschung aller lautet die Gewinnerin des Abends: Sophia Petrillo! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rue McClanahan (Blanche Devereux) Betty White (Rose Nylund) Estelle Getty (Sophie Petrillo) Sharon Spelman (Dr. Webber) Tony Carreiro (Timmy) Beatrice Arthur (Dorothy Petrillo Zbornak) William Cort (Dave) Originaltitel: The Golden Girls Regie: Terry Hughes Drehbuch: James Berg, Susan Harris, Stan Zimmerman Musik: Andrew Gold