Disney Channel 19:40 bis 20:00 Trickserie Star Wars: Die Abenteuer der Freemaker Folge: 19 Die Minen von Graballa USA 2016 Dolby 16:9 HDTV Neue Folge Zwischen den Fehdewesen Naare und Kordi hin-und hergerissen, begibt sich Rowan alleine auf den Weg, einen Kyber-Schwert-Kristall von einem gefährlichen Asteroidenfeld zurückzuholen. Um an den Kristall zu gelangen, muss er sich zahlreichen Bedrohungen stellen, nicht zuletzt dem berüchtigten Gangster Graballa, dem Hutten. Jetzt müssen Kordi, Zander und Naare Rowan finden, bevor der Gangster ihn an sein Nexus, Smiley, verfüttert. Originaltitel: LEGO Star Wars: The Freemaker Adventures Regie: Martin Skov Drehbuch: James Bates