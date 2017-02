Disney Channel 15:10 bis 15:40 Comedyserie Jessie Folge: 62 Tanzstunden und Missverständnisse USA 2014 Dolby 16:9 HDTV Merken Luke vernachlässigt wegen seiner Tanzstunden die Schule. Jessie will eingreifen, wird jedoch überlistet und tritt schließlich selbst der Tanzschule bei. Emma ist davon überzeugt, dass Zuri in Tony verliebt ist. Weil sie sich Sorgen macht, dass eine Ablehnung das Herz ihrer kleinen Schwester brechen könnte, überredet sie Tony dazu, sich mit Zuri auszusprechen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Debby Ryan (Jessie Prescott) Peyton List (Emma Ross) Cameron Boyce (Luke Ross) Karan Brar (Ravi Ross) Skai Jackson (Zuri Ross) Kevin Chamberlin (Bertram) Roger Bart (Mr. Phil McNichol) Originaltitel: Jessie Regie: Bob Koherr Drehbuch: Valerie Ahern, Christian McLaughlin Kamera: Thomas T. Eckelberry Musik: John Adair, Steve Hampton