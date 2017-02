BR Fernsehen 20:15 bis 21:45 Tanz Der Komödienstadel 1001 Nacht in Tegernbrunn D 2014 Dolby Untertitel 16:9 Merken Max Heitinger, Weltenbummler und Kellner im Tegernbrunner Postwirt, hat sich in die Postwirtstochter Christl verliebt. Zufällig will auch sein Onkel Ludwig bei deren Mutter Gundi landen, obwohl diese seit ihrer Scheidung von Männern die Nase voll hat. Die Liebespläne von Max und Ludwig werden vom überraschend auftauchenden Klinikbesitzer Dr. Knoll und dessen Sohn Richard jäh durchkreuzt. Dr. Knoll will zahlungskräftige Medizintouristen aus der arabischen Welt ins beschauliche Tegernbrunn locken. Das Vorhaben findet allgemein großen Anklang, denn aktuell reicht das Geld im Gemeindesäckel noch nicht einmal für einen neuen Radständer. Dass Richard der Christl schöne Augen macht, gefällt Max ganz und gar nicht. Die Situation eskaliert und Postwirtin Gundi wirft den aufmüpfigen Max hinaus und seinen Onkel Ludwig gleich hinterher. Das lassen sich die beiden aber nicht so einfach gefallen: Wenige Tage später erscheint Max, um sein Arbeitszeugnis zu holen. Just in diesem Moment betritt der vermeintlich erste Ölscheich mit seinem Harem Tegernbrunn. Alles steht Kopf. Auch Richard, inzwischen Scheichbeauftragter, ist völlig überfordert. Das ist die Stunde von Max, der nun mit seiner weltmännischen Gewandtheit glänzen kann und die Situation fürs Erste rettet. Nach etlichen Turbulenzen geht Scheich Rasin aufs Ganze. Offenbar hat der weitgereiste Mann Gefallen an Gundi gefunden und möchte die Postwirtin Bauchtanzen sehen. Doch da gelingt Richard ein Blick hinter die Fassade. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ferdinand Schmidt-Modrow (Max Heitinger, Kellner) Conny Glogger (Gundi Steinberger, Postwirtin) Susanne Brückner (Christl Steinberger, ihre Tochter) Harald Helfrich (Ludwig Heitinger, Zimmermann) Alexander Duda (Dr. Erwin Knoll, Klinikbesitzer) Matthias Ransberger (Richard Knoll, sein Sohn, Mathestudent) Bernhard Ulrich (Paul Penz, Bürgermeister) Originaltitel: Der Komödienstadel Regie: Thomas Pauli