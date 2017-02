BR Fernsehen 15:15 bis 16:00 Dokumentation Traumhäuser wiederbesucht Ein Haus am Schloss D 2015 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Hochherrschaftlich in einem Schloss zu wohnen, davon träumen viele. Für die 18 Bewohner des Mehrgenerationenhauses von Schloss Blumenthal in Aichach bei Augsburg wurde dieser Traum wahr. Die Lage am denkmalgeschützten Fugger-Ensemble ist einzigartig und das Bauprojekt auch aus ökologischer Sicht beispielhaft: Holzfaserdämmung, Gründach und das schlosseigene Pellettheizwerk sorgen für eine gute Energiebilanz. Für den Architekten Kolja Sparrer war es eine Herausforderung, die bunte Schar von Bewohnern, die immerhin vier Generationen umfasst, buchstäblich unter ein Dach zu bekommen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen: zehn völlig individuell gestaltete Ein- bis Vierzimmerwohnungen. Viel diskutiert wurde auch über die Frage, ob zeitgemäße Architektur überhaupt in das historische Umfeld passt. Heute fügt sich der große, dreigeschossige Holzriegel mit Pultdach gut ein und die Künstler der Bauherrengemeinschaft haben sogar eigens ein Farbkonzept erstellt. Die traditionellen Blumenthaler Hausfarben finden sich jetzt im Neubau wieder: Rot für Fenster, Läden und Putz im Dachgeschoss, gelb in der Lärchenschalung und grün auf dem Dach - ganz im geschichtlichen Kontext und trotzdem modern. Gemeinschaftsorientiert und sehr individuell - nach dem Einzug 2012 waren sich alle einig: Das Haus am Schloss ist ein beispielhaftes Wohnmodell für die Zukunft. Einige Jahre später besucht BR-Autorin Eva-Wollschläger das Projekt nochmals und sieht nach, wie sich die heterogene Gemeinschaft in dem ungewöhnlichen Holzhaus inzwischen eingelebt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Traumhäuser wiederbesucht