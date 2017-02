BR Fernsehen 13:45 bis 15:15 Komödie Morgen fällt die Schule aus D 1971 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Mit immer neuen Streichen bringen Pepe Nietnagel und seine Freunde die Lehrer ihres Gymnasiums zur Verzweiflung. In dem Niederländer Pit, der von Pepes Vater nach Deutschland eingeladen wurde, finden sie tatkräftige Unterstützung. Der Junge sieht zwar brav aus, hat es aber faustdick hinter den Ohren. Eines Tages heckt Pepe einen Plan für den traditionellen Ausflug der Lehrer aus, der das gesamte Kollegium außer Gefecht setzen und den Schulbetrieb komplett lahmlegen soll. Seit er seinen Mitschülern garantiert hat, jede Woche einen neuen Schulstreich auszuhecken, muss Pepe Nietnagel seine grauen Zellen gehörig anstrengen. Immerhin hat er seinen Ruf als größter Paukerschreck seines Gymnasiums zu verlieren. Aber Pepe wäre nicht Pepe, wenn ihm nicht immer wieder eine humorvolle Respektlosigkeit einfiele. Mal ist es eine als Luftballon getarnte Betonkugel, mit der er seinen Lehrer Knörz in die Falle lockt, mal ein angebliches Physikexperiment, an dessen Ende Oberstudienrat Blaumeier mit durchnässter Hose aus dem Klassenzimmer flieht. Nicht einmal der strenge Direktor Dr. Taft kann Pepes anarchischem Treiben Einhalt gebieten. Auch Vater Nietnagel ist vom Verhalten seines Sohnes wenig begeistert. Als er während einer Geschäftsreise nach Amsterdam den Schüler Pit kennenlernt, der als Straßensänger sein Taschengeld aufbessert, lädt er diesen kurzerhand nach Deutschland ein. Er hofft, dass der Junge mit seinen guten Manieren einen positiven Einfluss auf seinen Sohn haben wird. Allerdings verbirgt sich hinter Pits bravem Aussehen ein Lausbub ganz nach Pepes Geschmack. Fortan machen sie gemeinsam den Paukern das Leben schwer. Schließlich heckt Pepe einen besonders waghalsigen Plan aus: Er will den traditionellen Ausflug des Lehrerkollegiums nutzen, um den gesamten Schulbetrieb lahmzulegen. Die "Pauker"- oder "Lümmel-Filme" zählen zu den populärsten deutschen Kinokomödien der späten 1960er- und frühen 70er-Jahre. Basierend auf Motiven und Figuren aus Herbert Röslers unter Pseudonym veröffentlichtem satirischen Bestseller "Zur Hölle mit den Paukern", erzählt auch "Morgen fällt die Schule aus", der sechste Teil der Serie über die "Lümmel von der ersten Bank", von den aberwitzigen Streichen des Schülers Pepe Nietnagel. Hauptdarsteller Hansi Kraus wurde durch die Rolle zum Jugendidol. Neben Schlagerstar Heintje sind Theo Lingen, Rudolf Schündler und Balduin Baas mit von der Partie. Die Dreharbeiten fanden überwiegend in Baden-Baden und am Münchner Maximiliansgymnasium statt, das im Film als Mommsen-Gymnasium fungiert. Der damalige Kinderstar Heintje singt in "Morgen fällt die Schule aus" fünf seiner populären Schlager, darunter die Titel "Nicht traurig sein" und "Wenn ich einmal ein Käpt'n bin". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Heintje (Pit van Dongen) Hansi Kraus (Pepe Nietnagel) Rudolf Schündler (Knörz) Ralf Wolter (Dr. Geis) Heinz Reincke (Herr van Dongen) Fritz Tillmann (Vater Nietnagel) Theo Lingen (Oberstudiendirektor Dr. Taft) Originaltitel: Morgen fällt die Schule aus Regie: Werner Jacobs Drehbuch: Franz Seitz Kamera: Peter Reimer Musik: Rolf Wilhelm Altersempfehlung: ab 6