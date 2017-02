BR Fernsehen 12:15 bis 13:45 Drama Utta Danella - Eine Nonne zum Verlieben D 2010 Nach dem Roman von Utta Danella Stereo Untertitel 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken Louisa möchte als Novizin in ein Kloster eintreten. Kurz vor der Aufnahme, erfährt sie, dass ihr die Hälfte des Erbes ihres Onkels zusteht, Geld, das das klösterliche Kinderheim gut brauchen könnte. Louisa fährt auf das Landgut ihres Onkels und trifft ihren Bruder Danio, der der Nachfolger seines Onkels werden soll. Danio ist von der Erbschafts-Forderung wenig begeistert. Ganz anders sein Freund und Geschäftspartner Fabian. Er findet auf Anhieb Gefallen an der eigenwilligen Louisa. Louisa steht kurz davor, die wichtigste Entscheidung ihres Lebens zu treffen: Sie möchte als Novizin in ein Kloster gehen. Nach dem Tod ihrer Eltern war sie mit fünf Jahren in ein klösterliches Kinderheim gekommen, wo sie unter der Obhut der Nonne Barbara liebevoll aufgezogen wurde. Nun möchte Louisa ihre Dankbarkeit zeigen, indem sie sich dem Konvent anschließt. Als Louisa die Nachricht erhält, dass ihr Onkel Theodor verstorben ist und ihr die Hälfte des Erbes zusteht, möchte sie mit dem Nachlass des ungeliebten Onkels, der sie damals in das Heim abschob, nichts zu tun haben. Andererseits könnte sie mit der Erbschaft das baufällige Kinderheim des Klosters retten. Mit Barbaras Unterstützung reist sie auf das Landgut ihres Onkels. Hier trifft sie ihren Bruder Danio wieder, der bei Onkel Theodor aufwuchs und von dem genialischen Parfümeur zu seinem Nachfolger ausgebildet wurde. 20 Jahre lang haben die beiden sich nicht gesehen, und Danio zeigt sich vom plötzlichen Auftauchen seiner Schwester wenig begeistert. Danios bester Freund und Geschäftspartner Fabian beginnt, ohne Umschweife mit der hübschen Besucherin zu flirten. Louisa lässt sich auf dem malerischen Landgut verzaubern, von der Welt der Parfümherstellung, von der Magie der Düfte - und von Fabian. Doch Louisa fühlt sich ihrem Versprechen dem Konvent gegenüber verpflichtet. Basierend auf Motiven eines Romans der Bestsellerautorin, erzählt "Utta Danella - Eine Nonne zum Verlieben" die Geschichte einer jungen Frau, die überraschend vor eine schwerwiegende Herzensentscheidung gestellt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michaela May (Schwester Barbara) Michael Mendl (Alfons) Anna Brüggemann (Louisa) Max von Pufendorf (Fabian) Eleonore Weisgerber (Schwester Priorin) Johannes Zirner (Danio) Wilfried Klaus (Priester) Originaltitel: Utta Danella: Eine Nonne zum Verlieben Regie: Peter Weissflog Drehbuch: Nicole Walter-Lingen Kamera: Hartmut Lange Musik: Robert Schulte-Hemming, Jens Langbein