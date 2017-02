BR Fernsehen 08:05 bis 09:35 Familienfilm Felix SA 2013 Stereo 16:9 Live TV 20 40 60 80 100 Merken "Felix" erzählt die außergewöhnliche Geschichte eines 13-jährigen Jungen aus Südafrika, der davon träumt, wie sein verstorbener Vater Saxofonist zu werden. Seine Mutter teilt die Begeisterung für Jazz nicht. Sie glaubt, dass es Teufelsmusik ist und setzt alles daran, sein Vorhaben zu verhindern. Aber Felix lässt sich von seinem Traum nicht abhalten. Der Name Felix bedeutet "der Glückliche", und das passt ziemlich gut auf Felix Xaba. Felix ist 13 und in seinem Township der "King". Er spielt Fußball wie kein anderer und er spielt mit großer Leidenschaft auf seiner Flöte. Und weil er auch sonst ein cleverer Kerl ist, bekommt er ein Stipendium für eine teure Privatschule. Nun braucht sich seine Mutter endlich keine Sorgen mehr um seine Zukunft zu machen. Doch für Felix beginnen andere Sorgen. Zwischen seinen reichen Mitschülern fühlt sich der sonst so vergnügte Junge vom ersten Tag an fremd und allein. Da kommt ihm ein Jazz-Musikwettbewerb in der Schule gerade recht, denn Musik liegt Felix im Blut. Als er dann auch noch erfährt, dass sein verstorbener Vater in einer berühmten Jazzband gespielt hat, und er dessen altes Saxofon findet, ist er nicht mehr zu bremsen. Weil er für den Schulwettbewerb noch lernen muss nach Noten zu spielen, bittet er die ehemaligen Bandmitglieder seines Vaters um Hilfe. Leider verbietet ihm seine Mutter den Kontakt mit den Musikern und verkauft sein geliebtes Saxofon. Aber Felix gibt nicht auf. Er will das Instrument zurück und sammelt Geld mit seinen Freunden, um es zurückzukaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: layani Jr. Mabasa (Felix Xaba) Linda Sokhulu (Lindiwe Xaba) Thapelo Mofokeng (Bra Joe) Royston Stoffels (Fingers Fortuin) Elvis Mahomba (Wiseman Xaba) Okwethu Banisi (Zanele Xaba) Andre Jacobs (Mr. Angus Murray) Originaltitel: Felix Regie: Roberta Durrant Drehbuch: Shirley Johnson Kamera: Natalie Haarhoff Musik: Murray Anderson Altersempfehlung: ab 6