Hexe Lilli Lilli und der Indianerjunge / Lilli und die Flucht aus der Festung CDN, GB, D 2004-2014 Lilli und der Indianerjunge: Welche Pflanzen wachsen in Nordamerika? Um das herauszufinden, machen Lilli und Hektor den Hexensprung und landen im alten Amerika. Als sie wieder zuhause sind, ist die Überraschung groß. Ohne es zu merken, haben sie einen Indianerjungen mitgebracht! Tika wundert sich über elektrisches Licht und fließendes Wasser, aber er möchte Lillis Welt gerne kennen lernen. Warum hat Lilli die Kleider eines ganzen Stammes in ihrem Schrank? Warum werfen die Leute Sachen weg, die noch gut sind? Und bedeuten Handyklingeltöne Gefahr? Lilli hat alle Hände voll zu tun, damit der Junge aus einer anderen Zeit nicht auffällt. Und dann ist da noch ihr Bruder Leon, der misstrauisch wird. Wie kommt ein Indianer in ihr Badezimmer? Lilli und die Flucht aus der Festung: Musikunterricht? Wie langweilig, findet Lilli. Nur wenn ihr Musiklehrer auf seiner Gitarre Flamenco spielt, ist sie ganz Ohr. Sie würde auch gerne Gitarre spielen können! Als sie heimlich die Gitarre aus dem Schrank im Klassenzimmer nimmt, fällt sie ihr auf den Boden. Ist das Instrument jetzt kaputt? Erschrocken springt Lilli mit Hektor zum Erbauer der Gitarre ins alte Spanien. Doch in der Werkstatt treffen sie nur seine Tochter Isabell. Der Sultan hält Isabells Vater in der Festung Alhambra gefangen, obwohl dieser ein neues Instrument - eine Gambe - für die Mutter des Sultans erfunden hat! Natürlich will Lilli Isabell helfen, ihren Vater zu befreien. Als Musikantinnen verkleidet schleichen sich die beiden Mädchen in die Festung. Lilli an der Gambe, ob das gut geht? Originaltitel: Lilly the Witch Regie: Luba Medekova-Klein, Sam Siahaija Drehbuch: Armin Prediger, Mark Hodkinson, Louise Geraghty, Marcus Fleming, M Thorisson, Richard Conroy Musik: Keith Hopwood