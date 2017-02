KI.KA 09:00 bis 09:25 Kindersendung Checker Tobi Der Geld-Check D 2013 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der Geld-Check: Wer eine Kugel Eis kaufen oder ins Kino gehen will, braucht es, und wer von einem neuen Fahrrad träumt, erst recht: Geld. In Tobis Schatzkasse sieht es jedoch ziemlich düster aus die Kohle reicht nie für das neue Fahrrad, das Tobi so gerne hätte. Die rettende Idee: Alte Sachen verchecken auf dem Flohmarkt. Gemeinsam mit Geldexperte Thomas checkt Tobi an seinem coolen Checker-Flohmarktstand nicht nur, wie Angebot und Nachfrage funktionieren, sondern auch, dass es früher noch kein Geld gab, und stattdessen getauscht wurde. Von Bankerin Tanja lässt sich Tobi erklären, was eine Bank eigentlich genau macht, wie viel 100 Euro in Ein-Cent-Münzen sind und wie es in dem streng geheimen Tresorraum aussieht. Euroschein-Designer Reinhold zeigt Tobi, wie viele Sicherheits-Geheimnisse in einem einzigen Geldschein stecken, und gemeinsam testen sie, ob man einen Geldschein wirklich in der Waschmaschine waschen kann. Am Ende geht es zurück nochmal auf den Flohmarkt zur Schlussverkaufsoffensive! Ob es für das neue Fahrrad reicht? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Tobias Krell Originaltitel: Checker Tobi Regie: Martin Tischner