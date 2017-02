KI.KA 18:15 bis 18:40 Trickserie Super Wings Auf der Suche nach Marek / Alle Farben der Welt USA, COR, CHN 2015-2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Auf der Suche nach Marek: Jett soll ein Paket an Marek in Prag liefern. Als er bei Marek klingelt, wird ihm jedoch von einer älteren Dame gesagt, dass Marek umgezogen ist. Leider kennt sie seine neue Adresse nicht. Jett beschließt, Marek auf dem Altstädter Ring zu suchen, und macht dort Bekanntschaft mit einigen Straßenkünstlern. Diese wollen ihm mit einer gemeinsamen Vorstellung helfen, möglichst viele Menschen anzulocken, um sie nach Marek zu fragen. Allerdings geht die Vorstellung gründlich schief und Jerome muss ihnen zu Hilfe eilen und zeigen, wie man gemeinsam auftritt. Alle Farben der Welt: Jett wird heute ein Paket nach Indien liefern. Meena hat für ihre Tanzgruppe aus dem Tanzpalast Kostüme bestellt. Als sie das Paket öffnet, erlebt sie eine Überraschung! Die Kostüme sind nicht bunt sondern alle weiß! Zum Glück weiß die Tanzlehrerin Rat. Zusammen mit Jett besuchen die Kinder einen Gewürzmarkt, um die Kostüme mithilfe von Gewürzen selbst einzufärben. Doch als Jett die Kostüme zum Trocknen aufhängt, fliegen sie davon! Da kann nur einer helfen: Jerome. Werden die beiden Super Wings die farbenfrohe Tanzaufführung retten können? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Super Wings! Regie: Benjie Randall, Josh Selig Drehbuch: Anne D. Bernstein, Joe Vitale, Pammy Salmon, Ross Wade, Josh Selig, Young Woo Kim, Jung Jin Hong, Ye Musik: Seung Hyuk Yang