Familie und Freunde: Lily und ihre zwei kleinen Schwestern können endlich an Adoptiveltern vermittelt werden. Die Stimmung im Haus ist gedrückt und ganz besonders Carmen leidet unter dem Verlust ihrer besten Freundin. Tracy versucht sie aufzumuntern und rät ihr, mit den anderen Kindern zu spielen. Die jedoch haben ihre eigenen Probleme und keine Zeit, um für Carmen da zu sein. Carmen wird immer frustrierter und trauriger. In der Nacht stiehlt sie jedem der anderen Kinder einen "Lieblingsgegenstand" und verbarrikadiert sich mit ihrer Beute in ihrem Zimmer. Die Wellen schlagen so hoch, dass die anderen Kinder planen, Carmen mittels einer Wasserbombenattacke zur Herausgabe des Diebesgutes zu zwingen doch die Attacke trifft Gina und den Kindern droht eine saftige Strafe. Erst jetzt und dank Tracys Intervention merken sie, worum es Carmen ging: sie wollte ihnen zeigen, wie schlimm es ist, wenn man etwas Wichtiges und Wertvolles verliert. Die Kinder verstehen nun, wie sehr sie Lily vermisst und nehmen sie wieder in ihren Kreis auf. Willkommen im Chaos: Tracy muss ihren ersten Nachtdienst auf dem Abladeplatz schieben. Dummerweise liegt Mike mit einer schlimmen Migräne flach und Gina ist zum jährlichen Ball für die Sozialarbeiter geladen. Tracy ist auf sich allein gestellt und die Kinder nutzen ihre Unerfahrenheit aus. Während Frank und Liam sich heimlich davonschleichen, um Tracys ungenießbare Pizza als "Hilfsprojekt für arme Waisenkinder" zu verkaufen, recherchiert Toby an welcher furchterregenden Krankheit Mike leiden könnte. Sapphire nutzt die Situation aus, um den Riegel der Badezimmertür zu entfernen und an ihre eigene Tür zu schrauben was darin resultiert, dass Gus, der an diversen Zwangsneurosen leidet, sein Geschäft nun in ihrem Zimmer verrichtet, weil er einen Riegel vor der Tür braucht. Die Situation scheint aussichtslos, als Frank und Liam von einem genervten Muskelprotz zurück ins Heim geschafft werden, Toby den Notarzt ruft mit Verdacht auf Ausbruch von Ebola im Elm Tree House und der kleine Harry von all dem Gina am Telefon erzählt, die eigentlich nur mal hören wollte, ob alles OK ist. Schauspieler: Dani Harmer (Tracy) Connor Byrne (Mike) Kay Purcell (Gina) Amy-Leigh Hickman (Carmen) Joe Maw (Johnny) Mia McKenna-Bruce (Tee) Richard Wisker (Liam) Originaltitel: Tracy Beaker Returns Regie: Michael Davies, Craig Lines, Neasa Hardiman Drehbuch: Jacqueline Wilson, Elly Brewer, Ben Ward, Jonathan Evans, Emma Reeves, Steve Turner Musik: Joby Talbot