KI.KA 07:15 bis 07:50 Trickserie Matzes Monster Das Jukebox-Monster / Das nebulöse Monster / Das doppelte Dingchen F, I, NL 2009 Stereo 16:9 Das Jukebox-Monster: Matzes Großmutter verscherbelt auf dem Flohmarkt ihre alte Jukebox. Kaum schmeißen die neuen Besitzer diese an, verwandelt sich der Automat in ein gefräßiges Musik-Monster, das in der Lage ist, die Stadt mit seinen Schallwellen zu zerstören. Das nebulöse Monster: Matzes Klasse macht einen Schulausflug ins Grüne und stöbert dabei in einer Höhle eine geheimnisvolle Waldkreatur auf. Das Monster sinnt auf Rache und hüllt ganz Hübschheim in einen dicken Nebel. Das doppelte Dingchen: Hübschheim wird von einem besonders grausamen Monster heimgesucht. Alle Zeugen sind sich sicher: die fürchterliche Kreatur sieht aus wie Ding. Matze hat alle Hände voll zu tun, die Unschuld seines Hausmonsterchens zu beweisen. Originaltitel: Matt et les Monstres Regie: Grégory Panaccione Drehbuch: Thierry Gaudin, Yves Coulon, Jean-Philippe Robin, Alba Maria Ca Musik: Laurent Aknin