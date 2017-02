MDR 22:05 bis 22:25 Magazin Sportschau Bundesliga am Sonntag 20. Spieltag: VfL Wolfsburg - 1899 Hoffenheim, SC Freiburg - 1. FC Köln D 2017 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Aktuelle und ausführliche Berichte von den Sonntagsspielen in der Fußball-Bundesliga: VfL Wolfsburg - TSG 1899 Hoffenheim SC Freiburg - 1. FC Köln Der VfL Wolfsburg hofft in dieser Partie gegen 1899 Hoffenheim auf einen Befreiungsschlag. Im zweiten Sonntagsspiel am 20. Spieltag empfängt der SC Freiburg den 1. FC Köln zum Duell der Tabellennachbarn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jessy Wellmer Originaltitel: Sportschau - Bundesliga am Sonntag