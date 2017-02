MDR 14:50 bis 16:20 Porträt Damals war's - Legenden Manfred Krug D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Manfred Krug war einer der beliebtesten und erfolgreichsten gesamtdeutschen Charakterdarsteller. Eine Legende. Ob in der Rolle des Draufgängers, Liebhabers, Parteisekretärs, Widerstandskämpfers, Tatortkommissars, Anwalts, ob als Jazzsänger oder als Buchautor - Manfred Krug war ein Original. Absolute Präsenz, Glaubwürdigkeit, Liebe zum Detail und immer der Wille, sich zu unterscheiden, sein ganz Eigenes zu zeigen, waren die Schlüssel zu seinem jahrzehntelang anhaltenden großen Erfolg. Kurz vor seinem 80. Geburtstag machte sich Manfred Krug noch einmal auf, um die Lieder seiner legendären Alben aus den 1970er-Jahren gemeinsam mit dem Filmorchester Babelsberg, seinen langjährigen Musikerfreunden wie Uschi Brüning, Wolfgang Zicke Schneider, Joy Fleming und Bill Ramsey neu zu produzieren. Anfang Oktober 2016 war das Album schon fertig, was fehlte war nur Manfreds Stimme. Dann kam alles anders. Manfred Krug erkrankte schwer und erlag seiner Krankheit. Die Lieder der Platten "Das war nur ein Moment", "Du bist heute wie neu" oder "Ein Hauch von Frühling" lieferten für mehrere Generationen von ehemaligen DDR-Bürgern den Soundtrack ihres Lebens. Die sperrig-ironischen Text-Zeilen, das brummige Timbre des Sängers Krug, der zärtliche Interpret von Liebesliedern, all das ist bis heute in den Köpfen und vor allem in den Herzen seines Millionenpublikums fest verankert. Schon in seiner Kindheit in Duisburg, wo damals die Amerikaner stationiert waren, entdeckte Manfred Krug seine Vorliebe für Jazzmusik. Über erste Schritte mit den Jazzoptimisten im Berlin der 1960er-Jahre, über Tourneen mit der Big-Band von Klaus Lenz bis zu einem jahrelangen Engagement als Sänger in der Oper "Porgy & Bess", Musik spielte immer eine große Rolle in Manfred Krugs Arbeit. Auch sein Durchbruch in der DDR ist flankiert vom singenden und Gitarre spielenden jungen Manfred im autobiografisch angelegten Film "Auf der Sonnenseite". Der Held des Films ist wie Manfred Krug ausgebildeter Stahlwerker, der wegen Disziplinschwierigkeiten von der Schauspielschule fliegt. Gefeiert wurde er vom Publikum in der DDR wegen seines Mutes, seiner Unangepasstheit, seinem Humor und der darunter verborgenen Sehnsucht, dass sich all die hochfliegenden Pläne von einer gerechten Welt vielleicht doch eines Tages verwirklichen lassen könnten. Bekanntermaßen tat es das nicht. 1977 reiste er mit seiner Familie aus. Ein schmerzlicher Schritt. Was genau in ihm vorging und wie dramatisch und kafkaesk die politischen Ereignisse dieser Zeit waren, notierte Manfred Krug in seinem Tagebuch, was er Mitte der 1990er-Jahre in seinem Buch "Abgehauen" veröffentlichte. Die Wiedervereinigung und der Weg zur Deutschen Einheit sind für Manfred Krug Schmerz und Freude zugleich. Die Karriere als Schauspieler nahm bald wieder Fahrt auf: Als raubeiniger Fernfahrer in der Vorabendserie "Auf Achse" wird er Mitte der 1980er bundesweit bekannt, als poltriger Kämpfer für Gerechtigkeit als Götterspeise-Essender Anwalt "Robert Liebling" in der Serie "Liebling Kreuzberg" Kult und als "Tatort"-Kommissar Paul Stoever wird er schließlich zu einer gesamtdeutschen Institution. Und immer wieder geht Manfred Krug auch seinen musikalischen Weg und bleibt als Sänger aktiv: ob mit Peter Herbolzheimer, Gunter Gabriel, Till Brönner oder Charles Brauer als singendes Kommissaren-Duo. Wenn er singe, so Krug über Krug "dann zeige ich, was für ein Mensch ich wirklich bin. Ein feinfühliger Mensch. Nicht dieser proletarische Klotz." 2000 macht er Schluss als Schauspieler. Obwohl er das Dasein als Rentner, das "ohne-Wecker-aufstehen" genoss, etablierte er sich seitdem erfolgreich als Buchautor und geht vor allem seiner großen Passion, der Musik nach. Gemeinsam mit seiner Freundin Uschi Brüning, eine der großen Jazzinterpretinnen Deutschlands, stand er bis zuletzt auf den Bühnen des Landes. Das begonnene Album wird nun als Tribute to Manfred Krug veröffentlicht. Namenhafte Schauspieler und Sänger wie Ulrich Tukur, Axel Prahl, Jan-Josef Liefer In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Damals war's - Legenden