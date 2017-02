MDR 10:10 bis 11:50 Komödie Mord im Spiegel GB 1980 Nach dem Roman von Agatha Christie Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Amateurdetektivin Miss Marple lebt im verschlafenen St. Mary Mead. Als jedoch ein Filmteam aus Hollywood in das Dorf einfällt, ist es vorbei mit der Ruhe. Ein Mord muss aufgeklärt werden. Mit den einander verfeindeten Filmdiven Marina Rudd und Lola Brewster soll die Geschichte von Elisabeth I. und Maria Stuart verfilmt werden. Der Produzent und Geldgeber Marty N. Fenn will hauptsächlich seine Freundin Lola möglichst gut in Szene setzen. Der Regisseur Jason Rudd ist dagegen am Comeback seiner Frau Marina interessiert. Schon auf dem Empfang des Bürgermeisters werden die Dreharbeiten von einem Mord überschattet. Die Sekretärin Heather Babcock stirbt an einem vergifteten Cocktail, der allem Anschein nach für Marina bestimmt war. Als auch noch Jason Rudds Assistentin eines gewaltsamen Todes stirbt, wendet sich Scotland-Yard-Inspector Craddock an seine Tante Miss Marple. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Miss Jane Marple) Geraldine Chaplin (Ella Zielinsky) Tony Curtis (Martin N. Fenn) Edward Fox (Inspector Craddock) Rock Hudson (Jason Rudd) Elizabeth Taylor (Marina Rudd) Kim Novak (Lola Brewster) Originaltitel: The Mirror Crack'd Regie: Guy Hamilton Drehbuch: Jonathan Hales, Barry Sandler Kamera: Christopher Challis Musik: John Cameron Altersempfehlung: ab 12