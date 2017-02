NDR 18:00 bis 18:45 Regionales Rund um den Michel Unterwegs auf der Lebenslinie der Stadt Fliegen über den 10. Längengrad: Pilotin Silvia Götzen / Die Alsterdorfer Helden / Wintertraining auf der Alster / Dr. Götze Land & Karte / Annette Kurz: Bühnenbildnerin im Thalia Theater / Geigenbau Hamburg: Cremona / Foodsharing im Überseequartier / Hafenmuseum / Ausgezeichnet mit "4 Pommes" / Die letzte Hamburgerin auf dem 10. Längengrad D 2017 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken In "Rund um den Michel" wird Hamburg von Norden nach Süden auf dem 10. Längengrad erkundet. Fliegen über den 10. Längengrad: Pilotin Silvia Götzen Mit einer Cessna lässt sich der 10. Längengrad wunderbar aus der Luft verfolgen. Silvia Götzen hat im Aero-Club Hamburg ihre Lizenz erworben und kreuzt seitdem durch den Hamburger Luftraum. Dabei entdeckt sie die schönsten Panoramen der Stadt. Die Alsterdorfer Helden In Alsterdorf kreuzt der 10. Längengrad die Alsterkrugchaussee. Dort steht ein denkmalgeschützter Backsteinbau: die Feuer- und Rettungswache Alsterdorf. Zu jeder Tag- und Nachtzeit sind dort die Rettungs- und Feuerwehrleute in 24-Stunden-Bereitschaft, um im Notfall Menschenleben zu retten. Ihr Gebiet reicht vom Flughafen bis zur Alster und in den Stadtpark. Wenn der Alarm losgeht, müssen sie innerhalb von einer Minute ausrücken. Wintertraining auf der Alster Der 10. Längengrad verläuft natürlich auch durchs Herz der Stadt: die Alster. "Rund um den Michel" zeigt, wie es in der kalten Jahreszeit zwischen Hotels und Bootsanlegern sportlich zugeht. Dr. Götze Land & Karte "Die Tür zur Welt" liegt nur einen Steinwurf entfernt vom 10. Längengrad. Dicke Atlanten, leuchtende Globen, explizite Karten sind wie Schätze im Traditionsgeschäft von "Dr. Götze Land & Karte" aufgereiht und gestapelt. Annette Kurz: Bühnenbildnerin im Thalia Theater Auch das Thalia Theater liegt unmittelbar am 10. Längengrad. Annette Kurz ist dort die Ausstattungsleiterin. Sie stellt die Bühnenbilder und Requisiten zusammen, die die Regisseure für ihre Stücke brauchen. "Rund um den Michel" stellt eine Frau vor, die mit viel Fingerspitzengefühl immer neue Welten schafft. Geigenbau Hamburg: Cremona Die norditalienische Stadt Cremona liegt ebenso wie Hamburg auf dem 10. Längengrad. Es heißt, von dort kommen die besten Geigen der Welt wie die Stradivari. Auch in Hamburg gibt es eine lange Tradition im Geigenbau. "Rund um den Michel" hat einen Hamburger Meister besucht, der mit Herzblut und Leidenschaft das älteste Geigenbaugeschäft der Stadt weiterführt und für seine Kunst einen Preis aus Cremona erhalten hat. Foodsharing im Überseequartier Die HafenCity Universität (HCU) widmet sich der Zukunft von Metropolen. Hier sollen Studenten Perspektiven für Bau, Nachhaltigkeit und Ressourcenwirtschaft erforschen. Gabriel Nießen ist im AStA der HCU aktiv und als ehrenamtlicher Botschafter in der Foodsharing Bewegung engagiert. "Teilen statt wegwerfen" ist das Motto der Bewegung, die Lebensmittel vor der Vernichtung bewahrt. Weitere Informationen unter: www.foodsharing.de Hafenmuseum Der Hamburger Hafen: Einst ein Ort mit harter Arbeit von Hand, schweren Stahls und mutiger Männer, ist er mittlerweile moderner Umschlagplatz. Den Charme des alten Hamburger Hafens kann man im Hamburger Hafenmuseum in den denkmalgeschützten 50er-Schuppen aus der Kaiserzeit erleben. Dort gibt es jetzt viel zu tun, bevor das Museum im April wieder für Besucher öffnet. Ausgezeichnet mit "4 Pommes" Uschi's Imbiss im Gewerbegebiet von Wilhelmsburg liegt auch auf dem 10. Längengrad. Seit 36 Jahren ist er die erste Adresse für Trucker, Gerüstbauer oder Hafenarbeiter. Neben Inhaberin Ursula Pohl stehen im Familienbetrieb auch ihre Tochter Antje und ihre Enkelin Shila jeden Tag am Verkaufstresen. Für ihre Kochkünste, unter anderem Kohlrouladen, ist die 72-Jährige sogar schon von einem Imbissführer mit "4 Pommes" ausgezeichnet worden. Ihr Motto: schnacken und futtern wie bei Muttern, natürlich alles ganz frisch zubereitet. Die letzte Hamburgerin auf dem 10. Längengrad Rönneburg ist ein eher unbekannter Stadtteil Hamburgs. An Niedersachsen angrenzend, geht es hier eher dörflich zu, Pferde und Reetdachhäuser statt Großstadthektik. "Rund um den Michel" macht einen Besuch bei den letzten Hamburgern auf dem 10. Längengrad. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rund um den Michel