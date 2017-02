NDR 13:45 bis 15:15 Reportage die nordstory Spezial - Inseln in Mecklenburg-Vorpommern D 2015 Stereo Untertitel HDTV Live TV Merken Hiddensee, Ummanz, Fischland-Darß-Zingst, die Insel Öhe und eine Herzinsel inmitten der Mecklenburger Seenplatte sind die Schauplätze für diese Ausgabe "die nordstory Spezial". So unterschiedlich wie die Inseln in Mecklenburg-Vorpommern sind auch die Menschen, die von ihnen angezogen worden sind: ein Künstler aus England, eine pensionierte Lehrerin mit berühmten Wurzeln, ein Kapitän a.D., eine Ostberliner Göre, ein junger Landwirt, der an den Ort seiner familiären Wurzeln zurückgekehrt ist. Sie alle werden von der Ruhe und Einsamkeit am Wasser in Mecklenburg-Vorpommern angezogen, heute wie damals. Denn schon der Schriftsteller Joachim Ringelnatz hat vor 80 Jahren seine Lieblingsinsel Hiddensee als "gesegnet einfach" bezeichnet. Und die dänische Schauspielerin Asta Nielsen bezeichnete sie in ihren Lebenserinnerungen als "Oase in der Ostsee". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: die nordstory spezial Regie: Anne Gänsicke/Matthias Vogler/Frank Breuner