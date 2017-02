Niederlande 2 07:25 bis 07:55 Sonstiges De Kist Cilly Dartell NL 2017 HDTV Merken Presentatrice Cilly Dartell is 22 jaar als haar moeder bij een auto-ongeluk om het leven komt. Op de A2 bij Abcoude rijdt een auto onverwacht vanaf de vluchtstrook de snelweg op, zonder eerst snelheid te maken. Een botsing volgt en haar moeder is op slag dood. Cilly wil geen afscheid nemen, tot ze een bijzondere droom krijgt. Met Kefah Allush gaat ze terug naar haar ouderlijk huis in Hilversum. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Kefah Allush Originaltitel: De kist