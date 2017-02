Hessen 08:40 bis 09:25 Dokumentation Singapur - Stadt im Garten D 2009 Live TV Merken Singapur ist bekannt als Zwischenstopp auf dem Weg nach Thailand, Bali oder Australien, als Boomtown und Wirtschaftswunderland mit einer beeindruckenden Skyline, die zum Markenzeichen geworden ist. Doch Singapur, der Stadtstaat an der Südspitze Malaysias, ist vor allem eine faszinierende Wunderwelt voller Gegensätze. Da gibt es - neben Rio de Janeiro - den einzigen Primär-Regenwald inmitten einer Megametropole. Darin leben wilde Tiere, wie Krokodile, Schlangen, Rieseneidechsen und Affen oft in Sichtweise der futuristischen Landschaft aus Wolkenkratzern. Singapur hat nur 700 Quadratkilometer Landesfläche, begehrte, teure Fläche, und dennoch besitzt die Stadt einen Grünanteil von 47 Prozent der Gesamtfläche. Singapur hat 300 Parks, und jede Straße, jedes Hochhaus ist begrünt. "Stadt im Garten" nennt sich die Metropole selbst und hat städteplanerisches Konzept ohnegleichen. Das offizielle Motto: Singapur sei eine Stadt "to live, to work and to play in" - "zum Leben, zum Arbeiten und zum Spielen". Die Dokumentation geht der eigenartigen Faszination dieser Metropole nach, die aus den krassen Gegensätzen zwischen wilder Natur und akribisch geplanter Stadtarchitektur entsteht. Zu entdecken ist eine Stadt mit einer multikulturellen Bevölkerung, die trotz der starren Reglementierung durch die Regierung friedlich zusammen lebt. Viele der Bewohner wollen ihr Land nicht einmal in den Ferien verlassen, denn nirgendwo sonst sei es so sauber und grün wie in Singapur. Zudem gibt es hier Vergnügungsparks und Unterhaltungsevents ohne Zahl, den Zoo, den Strand, die wilde Natur und viele ultimative Shoppingparadiese. Singapur ist einfach perfekt, so perfekt, dass ein klein wenig Befremden bleibt - Befremden über die "schöne neue Welt", die nur funktioniert, weil über allem ein großer Bruder wacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Singapur - Stadt im Garten Regie: Ulrike Bremer