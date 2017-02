RTL Crime 20:15 bis 21:00 Dokumentation Die Schmuggelmafia - Ein skrupelloses Geschäft USA 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Die britische Journalistin Nelufar Hedayat begibt sich auf die Spuren des weltweiten Schwarzmarkts für Gold, das mit Korruption, Gewalt, Umweltzerstörung und Terrorismus verunreinigt ist. Ihre Reise beginnt in Dubai, einem der größten Märkte für das begehrte Edelmetall, und führt bald nach Spanien, wo Hedayat auf einen Whistleblower trifft, der als ehemaliger Insider über das "blutige Gold" auspackt, das in Dubai gehandelt wird. Die Journalistin hört von Menschenrechtsverletzungen, roher Gewalt und reist nach Kolumbien, wo blutig um Goldminen gefochten wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Traffickers Altersempfehlung: ab 12