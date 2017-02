RTL Crime 19:30 bis 20:15 Dokumentation Die Schmuggelmafia - Ein skrupelloses Geschäft USA 2016 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 3: Die britische Journalistin Nelufar Hedayat begibt sich auf die Spuren des illegalen Organhandels. Ihre Reise beginnt in Kanada, wo ein nierenkranker Mann verzweifelt auf ein seltenes Spenderorgan wartet und in einem moralischen Dilemma steckt: Dürfen Menschen mit Organen handeln wie mit anderen Waren? Hedayat trifft auf Patienten mit weniger Vorbehalten, die denken, dass sie Menschen in ärmeren Ländern helfen, wenn sie von ihnen eine Niere kaufen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Traffickers Altersempfehlung: ab 12