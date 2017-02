Motorvision.TV 18:15 bis 19:45 Motorsport IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2017 Rolex 24 at Daytona USA 2017 Stereo 16:9 Merken Bereits seit 1962 reisen Fahrer aus der ganzen Welt an den Daytona Speedway, um auf dem 3,56 Meilen langen Kurs an einem der weltweit aufreibendsten 24 Stunden-Rennen teilzunehmen: dem Rolex 24 AT Daytona. 2017 findet das prestigeträchtige Rennen zum vierten Mal unter Organisation der SportsCar Championship statt. MOTORVISION TV zeigt die absoluten Höhepunkten des 24-Stunden-Rennens. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: IMSA WeatherTech SportsCar Championship