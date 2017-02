Motorvision.TV 16:25 bis 16:55 Motorsport Deutsche Kart Meisterschaft 2016 - Oschersleben D 2016 Stereo 16:9 Merken Für die Piloten der Deutschen Kart Meisterschaft mit ihren Prädikatsserien DKM, DJKM, DSKM und DSKC geht es zum vierten Saisonevent in die Motorsport Arena Oschersleben. Die 1,018 Kilometer lange und acht Meter breite Strecke in der Magdeburger Börde feierte im Jahr 2014 ihre Rückkehr in den Rennkalender und konnte als Hochgeschwindigkeitsstrecke schnell bei Fahren und Fans der Rennserie punkten. MOTORVISION TV zeigt die Highlights des diesjährigen Rennens in einer kommentierten Zusammenfassung. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Deutsche Kart Meisterschaft