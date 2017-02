Motorvision.TV 07:45 bis 08:40 Motorsport NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Eldora Highlight USA 2016 Stereo 16:9 Merken Aspen Dental Dirt Derby, Eldora Speedway Ausgerechnet die blütenweißen Aspen Dental Zahnkliniken treten beim diesjährigen Dirt-Race auf dem legendären Eldora Speedway als Hauptsponsor an. 150 Runden über insgesamt 75 Meilen sind in mehreren Segmenten auf dem Erd-Oval in New Weston, Ohio zu fahren. Die Big E genannte Strecke verfügt über ein Kurvenbanking von 24 Grad und die Camping World Trucks werden bei diesem Rennevent mit Profilreifen ausgerüstet. Der Sieger darf sich nach überstandener Schlammschlacht mit einer vergoldeten Schaufel eine Schippe Dreck als Souvenir in ein Einmachglas befördern. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: NASCAR Camping World Truck Series 2016 - Eldora Highlight