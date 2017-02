Sky 1 22:15 bis 23:05 Abenteuerserie Hooten & the Lady Abenteuer in Alexandria GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Alex (Ophelia Lovibond) reist nach Alexandria, um nach Hinweisen auf das Grab Alexanders des Großen zu suchen. An der Ausgrabungsstätte stiehlt Hooten (Michael Landes) unverschämterweise ein Medaillon. Währenddessen findet Alex einen entscheidenden Hinweis auf das Grab - doch ihre Wissenschaftler-Kollegen wollen ihr einen Strich durch die Rechnung machen. - Mit Action & Fun um die Welt: mitreißende Abenteuerserie im Stil von 80er-Jahre-Hits wie "Indiana Jones". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Landes (Hooten) Ophelia Lovibond (Lady Alexandra Lindo-Parker) Manuel Cauchi (Professor Gohar) Angel Coulby (Melina) Shaun Parkes (Clive Stephenson) Jessica Stevenson (Ella Bond) Originaltitel: Hooten & the Lady Regie: Justin Molotnikov Drehbuch: Tony Jordan, James Payne, Jeff Povey, Sarah Phelps, Richard Zajdlic Altersempfehlung: ab 12