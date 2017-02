Sky 1 21:05 bis 21:55 Serien Victoria Ein Prinz wie ein Uhrwerk GB 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Bereits wenige Minuten nach seiner Ankunft liegt Albert (Tom Hughes) mit Victoria (Jenna Coleman) im Clinch, sie stoßen sich gegenseitig heftig vor den Kopf. Alberts Bruder Ernest (David Oakes) ermutigt ihn dennoch, weiter mit ihr zu flirten, doch der fühlt sich zutiefst gedemütigt. Victoria muss sich über ihre Gefühle klar werden und sich fragen, wen sie will: Albert oder Melbourne? - Opulente Historienserie über die frühen Herrschaftsjahre der legendären englischen Königin Victoria. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Jenna Coleman (Queen Victoria) Tom Hughes (Prince Albert) Rufus Sewell (Lord Melbourne) David Oakes (Ernest) Alex Jennings (King Leopold) Catherine Flemming (Duchess of Kent) Originaltitel: Victoria Regie: Sandra Goldbacher Drehbuch: Daisy Goodwin, Andrew Norman Wilson Altersempfehlung: ab 6