Sky 1 18:00 bis 18:25 Comedyserie Brooklyn Nine-Nine Die 6-Drinks-Amy USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Ermittler-Party in Charles' (Joe Lo Truglio) Strandhaus: Sehr zum Missfallen aller lädt Chaoten-Cop Jake (Andy Samberg) jedoch Captain Holt (Andre Braugher) ein. Der Chef sorgt dafür, dass die ausgelassene Party zur Flaute verkommt. Unterdessen will Gina (Chelsea Peretti) herausfinden, was mit der braven Amy (Melissa Fumero) passiert, sobald sie sechs Drinks innehat. - Willkommen auf Brooklyns verrücktester Polizeistelle! Chaotische Cop-Comedy mit Kindskopf Andy Samberg als Verbrechensbekämpfer. Schauspieler: Andy Samberg (Jake Peralta) Stephanie Beatriz (Rosa Diaz) Terry Crews (Terry Jeffords) Melissa Fumero (Amy Santiago) Joe Lo Truglio (Charles Boyle) Chelsea Peretti (Gina Linetti) Andre Braugher (Captain Ray Holt) Originaltitel: Brooklyn Nine-Nine Regie: Tim Kirkby Drehbuch: Lakshmi Sundaram, David Phillips Kamera: Giovani Lampassi Musik: Dan Marocco Altersempfehlung: ab 6