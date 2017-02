Sky 1 15:10 bis 15:35 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Folge: 68 Mein bester Freund heiratet USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Der große Tag für Turk und Carla ist gekommen. Heute findet ihre Hochzeit statt. Doch ein Patient verlangt Turks ganze Aufmerksamkeit und die Behandlung dauert länger als erwartet. Es sieht ganz so aus, als würde er seine eigene Hochzeit verpassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Neil Flynn (Hausmeister) Originaltitel: Scrubs Regie: Bill Lawrence Drehbuch: Eric Weinberg, Tim Hobert Kamera: John Inwood Musik: Jan Stevens Altersempfehlung: ab 12