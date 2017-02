Sky 1 09:15 bis 09:40 Comedyserie Parks and Recreation Liebe vor Gericht USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Dinge spitzen sich zu für Leslie (Amy Poehler), Ben (Adam Scott) und Chris (Rob Lowe). Ben und Leslie machen ihre Beziehung endlich öffentlich. Daraufhin will Chris eine Anhörung des Ethik-Komitees veranlassen, und untersuchen, ob Gelder veruntreut worden sind. Leslie kann zunächst alle Vorbehalte entkräften. Doch dann berichtet George nicht nur von ihrem Techtelmechtel mit Ben, sondern Leslie muss noch während der Untersuchung erfahren, dass Ben seinen Rücktritt erklärt hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Leslie Knope) Rashida Jones (Ann Perkins) Aziz Ansari (Tom Haverford) Nick Offerman (Ron Swanson) Aubrey Plaza (April Ludgate) Chris Pratt (Andy Dwyer) Adam Scott (Ben Wyatt) Originaltitel: Parks and Recreation Regie: Dean Holland Drehbuch: Michael Schur, Daniel J. Goor, David King Kamera: John Inwood Musik: Mark Rivers Altersempfehlung: ab 12