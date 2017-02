National Geographic 05:45 bis 06:30 Dokumentation Facing ... Wladimir Putin CDN 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Karriereanfänge des russischen Präsidenten Wladimir Putin reichen bis in die Zeit des Kalten Krieges zurück. Aus dem ehemaligen KGB-Offizier sollte später der mächtigste Mann im Kreml werden - ein nüchterner Machthaber mit höchsten politischen Ambitionen. Putin lebte lange Jahre als Geheimdienstmann in Dresden. Heute gilt er vielen als ein Politiker, der Russland zu alter Macht sowjetischer Prägung zurückführen will. Dabei zeige er keinerlei Absicht, seine Präsidentschaft im Sinne der Demokratie jemals abzugeben. Um seine Ziele zu erreichen, verhalte er sich wie der erste Zar des 21. Jahrhunderts. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Facing... Regie: Steve Burgess, Derik Murray