Eines der schwersten Flugzeugunglücke in der Geschichte Amerikas ereignete sich am 25. September 1978. Damals befindet sich eine Boeing 727 der Pacific Southwest Airlines im Anflug auf den Lindbergh Airport von San Diego. Da entdecken die Piloten unmittelbar vor ihrem Jet eine Cessna. Der Kapitän der Boeing behält das Kleinflugzeug im Blick. Trotzdem kommt es wenige Minuten später zur Kollision, und beide Flugzeuge stürzen in ein Wohngebiet. An Bord der Boeing sterben alle 135 Menschen, die beiden Insassen der Cessna und sieben Bewohner von San Diego kommen ums Leben. Insgesamt werden 22 Häuser zerstört oder zumindest beschädigt. Im Hinblick auf zukünftige ähnliche Situationen ist es enorm wichtig, dass die Ursachen der Katastrophe genauestens ermittelt werden. Ein Expertenteam macht sich sofort an die Arbeit um den Crash des Pacific Southwest Airlines-Fluges 182 aufzuklären.