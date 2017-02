National Geographic 19:15 bis 20:10 Dokumentation Amerikas Geisterstädte Wildwest-Romantik USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Brit und Scott folgen dem Oregon Trail. Auf ihrer Suche nach in Vergessenheit geratenen Schätzen der frühen Pionierzeit reisen sie durch Idaho und Oregon. Sie treffen einen Drugstore-Inhaber, der sich der Bewahrung alter Gebäude und ungewöhnlicher Relikte widmet. Und sie begegnen zwei Cowboys, die Nachkommen der ersten Siedler sind, die einst in den Westen kamen. Bei ihrer Suche auf Dachböden und in Kellern finden sie ganz unterschiedliche Dinge: von alten medizinischen Geräten über Wagenteile bis zu einem mysteriösen abgeschlossenen Koffer. Jeder Fund erzählt die Geschichte von Pionieren, die einst den 3.000 Kilometer weiten Weg von Missouri nach Oregon gekommen sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ghost Town Gold