National Geographic 17:35 bis 18:25 Dokumentation Amerikas Geisterstädte Überleben in Nevada USA 2012 Stereo 16:9 HDTV Viele Menschen denken, sie kennen Nevada, aber weit ab vom Spielerparadies Las Vegas liegt eine große, weite Landschaft, die nur wenige Besucher zu sehen bekommen. Und nur dort, wo es wenige Menschen gibt, lohnt es sich für Brit und Scott, nach Schätzen zu suchen. Die frühen Siedler in dieser Region mussten Hunger, Dürre und gnadenlose Hitze überstehen. Diese wenigen Unbeugsamen waren Nevadas erste wirkliche Spieler, und ihre Nachkommen versuchen immer noch, sich in dieser einsamen Landschaft durchzuschlagen. Brit und Scott klopfen hier an Türen, folgen Einheimischen, die sich gut auskennen - und versuchen mit allen Mitteln, ihr Glück in Nevada zu machen. Originaltitel: Ghost Town Gold