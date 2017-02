National Geographic 07:35 bis 08:00 Dokumentation Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Jedes Kind weiß, wie es sich anfühlt, auf einem Hüpfball durch die Gegend zu hoppeln. Die aufblasbaren Gummibälle sollen nicht nur Spaß machen, sondern können auch die Bewegungskoordination und Körperbeherrschung der Kleinen trainieren. In übermütigen Händen bergen die federnden Spielzeuge allerdings auch ihre Tücken. Auf unterhaltsame Weise analysiert Moderator Richard Hammond zudem Videoaufnahmen rasanter Snowboard- oder Fußballtricks - nicht ohne ein leichtes Augenzwinkern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Science of Stupid