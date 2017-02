Discovery Channel 21:00 bis 21:45 Dokumentation Dark Woods Justice - Wälder des Verbrechens Dem Rätsel auf der Spur USA 2016 Stereo 16:9 Merken Großeinsatz im "Hoh Rain Forest" : Bei der Suche nach einem möglichen Mordopfer ist Detective Jeff Rhoades auf die Unterstützung seiner Kollegen angewiesen! Ein eigens zusammengestellter, 40 Mann starker, Suchtrupp durchkämmt mit Spürhunden das Unterholz am Fuß der Olympic Mountains. Wird das Großaufgebot an Polizeikräften helfen, die menschlichen Überreste in den undurchdringlichen Wäldern zu finden? Oder haben fleischfressende Wildtiere die Knochen bereits in alle Himmelsrichtungen zerstreut? Außerdem in dieser Folge: Sergeant Apeland und Deputy Newman nehmen einen alten Bekannten ins Visier. Der ehemalige Schulfreund steht im Verdacht, streng geschützte Ahornbäume In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dark Woods Justice Altersempfehlung: ab 12