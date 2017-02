Discovery Channel 08:45 bis 09:30 Dokusoap Offroad Survivors Behind the Scenes GB 2012 Stereo 16:9 Merken Rallye-Champion Bill Wu fährt alles, was vier Räder hat. Ob Asphalt oder Gelände - er hat jedes Terrain voll im Griff. Gary Humphrey, ehemaliger Elitesoldat der British Special Forces, ist in der Natur zu Hause - er weiß, wie man in der Wildnis überlebt. Gemeinsam sind die beiden ein unschlagbares Team. Die Abenteurer wagen sich mit ihrem Jeep in der Wildnis an Orte vor, die noch nie zuvor ein Auto befahren hat. In diesem Special ermöglichen die Macher der Serie mit bis dato unveröffentlichtem Material einen Blick hinter die Kulissen der Doku-Serie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Offroad Survivors