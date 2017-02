Discovery Channel 05:50 bis 06:30 Dokumentation American Heroes - Coole Typen, die Geschichte schrieben Von fliegenden Fäusten USA 2015 Stereo 16:9 Merken Vier Männer, vier Leben: Im Wettstreit um den Titel als härtester Haudegen Amerikas treten diesmal vier Draufgänger an, die nicht unterschiedlicher sein könnten. Allen voran Bruce Lee, legendärer Kampfkünstler und Schauspieler, der mit seinem einzigartigen Kung-Fu-Stil das Martial-Arts-Genre einem Weltpublikum eröffnete. Dicht gefolgt von Hunter S. Thompson, exzentrischer Schriftsteller und Gründungsvater des Gonzo-Journalismus: Die Verfilmung seines Romans "Fear and Loathing in Las Vegas" erlangte ebenfalls Weltruhm! Kann Astronaut John Glenn der Todeskralle das Wasser reichen? Oder jagt am Ende Dr. Gonzo den Ex-Präsidenten Harry Truman mit Schimpf und Schande aus dem W In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: America's Most Badass Musik: Kevin Bluhm Altersempfehlung: ab 12