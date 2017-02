Spiegel Geschichte 16:45 bis 17:35 Dokumentation Dollarprinzessinnen Geld gegen Titel GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 5: Diese Folge widmet sich den Anfängen des Dollarprinzessinnen-Phänomens. Alles beginnt mit der wunderschönen New Yorker Erbin Jennie Jerome, die den britischen Adligen Lord Randolph Churchill heiratet. Ihr gemeinsamer Sohn heißt Winston und wird der bedeutendste britische Staatsmann des 20. Jahrhunderts. Viele wohlhabende Amerikanerinnen suchen sich in den Kreisen der britischen Aristokratie einen Ehemann - darunter Fanny Work, die Urgroßmutter von Prinzessin Diana, und Consuelo Yznaga, die spätere Herzogin von Manchester. Der Deal lautet: Cash for Class - Geld gegen Adelstitel. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Million Dollar American Princesses Altersempfehlung: ab 12