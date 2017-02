Spiegel Geschichte 14:55 bis 15:50 Dokumentation Byzanz - eine Biographie Byzanz GB 2013 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Istanbul, bekannt als das "Tor zum Glück", war Anlaufstelle für Heiden, Christen und Muslime und ist als solche seit fast 3000 Jahren immer wieder Schauplatz erbitterter politischer und religiöser Konflikte. Die erste Folge beleuchtet die antiken griechischen Wurzeln der Metropole, zeichnet ihren Wandel zur Hauptstadt eines christlichen Imperiums unter Kaiser Konstantin dem Großen nach und enthüllt, wie kirchliche Konflikte das Christentum und den Islam voneinander entfernten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Byzantium - A Tale of Three Cities