Spiegel Geschichte 09:15 bis 10:10 Dokumentation Englands karibische Kriegshelden GB 2015 Stereo 16:9 Im Laufe des Zweiten Weltkriegs kamen zehntausende Rekruten von den karibischen Kolonien nach Großbritannien, um das Mutterland im Kampf gegen das Dritte Reich zu unterstützen. Während bei Kriegsanfang Farbigen der Eintritt in die britische Armee noch untersagt war, wurden Rassenschranken schrittweise fallengelassen. In der Dokumentation erzählen die Veteranen aus der Karibik, wie sie in der neuen Heimat ankamen, für sie kämpften und mit welchen Schwierigkeiten sie konfrontiert waren.