Der Stapellauf

In einer Werft von der Größe eines Flugplatzes bauen Ingenieure ein ganz besonderes Schiff: das größte Containerschiff der Welt. Mit seiner Länge von 400 Metern ist es länger als vier Fußballfelder und kann dabei mehr als 18.000 Container transportieren. Die Dokumentarserie begleitet das Mammutprojekt und zeigt die Herausforderungen, denen sich das Team in Südkorea jeden Tag stellt. Schaffen es die Ingenieure das Schiff in der vorgegebenen Zeit von nur 38 Wochen fertig zu bauen und zu testen?