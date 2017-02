Sky Atlantic HD 19:00 bis 20:00 Krimiserie The People v. O.J. Simpson: American Crime Story Marcia, Marcia, Marcia USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nicht nur der hitzig diskutierte Mordprozess gegen Football-Star O.J. Simpson (Cuba Gooding Jr.) belastet Staatsanwältin Marcia Clark (Sarah Paulson), sondern auch die Verantwortung für ihre Kinder. Bald gerät auch ihr Privatleben in den Focus der Berichterstattung, wodurch der Druck weiter steigt. Im Kreuzverhör von Detective Fuhrman (Steven Pasquale) setzen Simpsons Verteidiger jetzt voll auf die rassistischen Aspekte des Falles. - Starbesetzte Dramaserie um den spektakulären Mordprozess gegen Sport-Ikone O. J. Simpson von Serienmastermind Ryan Murphy ("American Horror Story"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cuba Gooding jr. (O.J. Simpson) John Travolta (Robert Shapiro) Sarah Paulson (Marcia Clark) David Schwimmer (Robert Kardashian) Courtney B. Vance (Johnnie Cochran) Sterling K. Brown (Christopher Darden) Nathan Lane (F. Lee Bailey) Originaltitel: American Crime Story Regie: Ryan Murphy Drehbuch: Scott Alexander, Larry Karaszewski, D.V. DeVincentis Kamera: Nelson Cragg Musik: Mac Quayle Altersempfehlung: ab 12