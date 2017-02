Sky Atlantic HD 17:55 bis 18:25 Comedyserie High Maintenance Der große Gatsby USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Labradoodle-Rüde Gatsby hat es nicht leicht: Von seinem Herrchen Chase (Ryan Woodle) vernachlässigt, vegetiert er in den Tag hinein. Erst als Hundesitterin Beth (Yael Stone) ihre Hilfe anbietet, lebt der Vierbeiner wieder auf. Es dauert nicht lange, da verliebt sich Gatsby in sein neues Frauchen. Beth ist allerdings schon mit Dealer "The Guy" (Ben Sinclair) zusammen. - Der Dope-Dealer und seine kuriosen Kunden: Ben Sinclair radelt in der cleveren HBO-Comedy quer durch NYC und liefert den besten Stoff. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ben Sinclair (The Guy) Yael Stone (Beth) Bowdie (Gatsby) Dominic Colón (Angry Guy) Nick Corley (Mr. Warren) Daniella Pineda (Phaedra) Ally Levine (Gutterpunk) Originaltitel: High Maintenance Regie: Katja Blichfeld, Ben Sinclair Drehbuch: Katja Blichfeld, Ben Sinclair Musik: Christopher Bear Altersempfehlung: ab 16