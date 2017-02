Die Vorzeigefamilie Loud wird 1971 für ein neuartiges TV-Format ausgewählt und lässt ihren Alltag freiwillig von einem Kamerateam begleiten. Die Sendung "An American Family" macht die Louds um Mutter Pat (Diane Lane) und Vater Bill (Tim Robbins) zu Stars - jedoch zu einen hohen Preis: Vor laufenden Kameras kommen dunkle Geheimnisse ans Licht, die die Scheinidylle in sich zusammenbrechen lassen. - Faszinierender Blick hinter die Kulissen der ersten Reality-Show der Geschichte, mit hervorragendem Ensemblecast. In Google-Kalender eintragen