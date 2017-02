Sky Atlantic HD 10:45 bis 11:35 Mysteryserie Twin Peaks Folge: 23 Sklaven und Meister USA 1991 Stereo 16:9 HDTV Merken Der wahnsinnige Windom Earle (Kenneth Welsh) hat Leo Johnson (Eric DaRe) zu seinem Sklaven gemacht und bereitet mit ihm die nächsten Züge gegen Agent Cooper (Kyle MacLachlan) vor. Auch James (James Marshall) ist in Bedrängnis: Seine Geliebte Evelyn Marsh (Annette McCarthy) will ihm die Schuld für den Mord an ihrem Mann in die Schuhe schieben. Audrey (Sherilyn Fenn) hat unterdessen mächtig Ärger mit ihrem Vater (Richard Beymer), der völlig übergeschnappt zu sein scheint. - Die legendäre Kultserie, mit der David Lynch das Mystery-Crime-Genre revolutionierte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kyle MacLachlan (Special Agent Dale Cooper) Michael Ontkean (Sheriff Harry S. Truman) Dana Ashbrook (Bobby Briggs) Mädchen Amick (Shelly) Eric da Re (Leo Johnson) James Marshall (James Hurley) Everett McGill (Ed Hurley) Originaltitel: Twin Peaks Regie: Diane Keaton Drehbuch: Harley Peyton, Robert Engels Kamera: Frank Byers Musik: Angelo Badalamenti Altersempfehlung: ab 12