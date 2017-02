Der abgehalfterte Musikmanager Richie Lanz (Bill Murray) strandet mittellos in Afghanistan. Eigentlich sollte er Sängerin Ronnie (Zooey Deschanel) auf einer Tournee durch US-amerikanische Militärbasen begleiten, doch die setzt sich vor dem ersten Auftritt ab. Dann trifft Richie mitten im afghanischen Hinterland auf die zauberhafte Stimme von Salima (Leem Lubany). Gegen den Willen ihrer Eltern und der drohenden Taliban verschafft der Musikmanager der jungen Frau einen Auftritt bei einer Castingshow. - Freche Culture-Clash-Comedy vom "Wag the Dog"-Regisseur mit einem großartigen Bill Murray als heruntergekommener Rockmanager. In Google-Kalender eintragen