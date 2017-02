Angelo (Brenton Thwaites) lebt mit seiner alleinerziehenden Mutter, der strengen Lektorin Jackie (Helen Hunt), in New York. Der Junge will Schriftsteller werden und Jackie ist seine schärfste Kritikerin. Kurz vor seinem Literaturstudium besucht Angelo seinen Vater in L.A. - und erliegt dem süßen Leben in Kalifornien. Alarmiert, dass ihr Sohn nicht mehr zurückkommen will, reist ihm Jackie nach. Und entdeckt ihrerseits eine neue Leidenschaft - das Surfen. - Oscargewinnerin Helen Hunt wandelt sich in einer flotten Familiencomedy von einer steifen New Yorkerin zum lässigen Surfer-Girl. In Google-Kalender eintragen