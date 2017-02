Sky Cinema +1 07:10 bis 08:55 Drama Im Rausch der Sterne USA 2015 Nach einer Vorlage von Michael Kalesniko 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sternekoch Adam Jones (Bradley Cooper) war einst der Rockstar unter den Küchenchefs in Paris. Bis er, von Erfolg und Drogen berauscht, seinen Job verlor. Nun möchte er sich in London wieder ganz nach oben kochen: Gemeinsam mit seinem alten Freund Tony (Daniel Brühl) will er dessen Restaurant zum neuen Gourmet-Tempel aufbauen. Unterstützt wird er von der talentierten Köchin Helene (Sienna Miller), die allerdings von Adams cholerischer Art wenig angetan ist. - Bradley Cooper kocht sich in dem betörenden kulinarischen Drama als aufbrausender Kochlöffel-Maestro um Kopf und Kragen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bradley Cooper (Adam Jones) Sienna Miller (Helene) Omar Sy (Michel) Daniel Brühl (Tony) Uma Thurman (Simone Forth) Emma Thompson (Dr. Rosshilde) Alicia Vikander (Anne Marie) Originaltitel: Burnt Regie: John Wells Drehbuch: Steve Knight Kamera: Adriano Goldman Musik: Rob Simonsen Altersempfehlung: ab 6